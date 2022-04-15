Вологда
Профиль пользователя Vk17

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О себе

Люблю заниматься спортом. Люблю играть в футбол, музыку, люблю танцевать, песню, петь, клипы снимать любимый цвет, чёрный. Люблю гулять по кладбищу

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alenkins
Вологда → Другое

Ищу компанию, с кем можно было бы классно провести время.

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