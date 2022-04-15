Вологда
Профиль пользователя Vk17
О себе
Люблю заниматься спортом. Люблю играть в футбол, музыку, люблю танцевать, песню, петь, клипы снимать любимый цвет, чёрный. Люблю гулять по кладбищу
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор
Участие в других событиях
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