Люблю психологические вопросы) а так люблю новые места, путешествия, прогулки) зимой на лыжах кататься , интересуюсь новыми прикольным приложениями на компе и телефон

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.