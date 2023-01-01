⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Вологда
Вологда
Вологда
Профиль пользователя Sovinius
О себе
В приложении указано, что "по описанию можно оценить, насколько интересно общаться с пользователем". Так вот. Со мной не интересно)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
Другие пользователи из города Вологда
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам