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Вологда
Профиль пользователя Sovinius

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О себе

В приложении указано, что "по описанию можно оценить, насколько интересно общаться с пользователем". Так вот. Со мной не интересно)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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