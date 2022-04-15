Вологда
Профиль пользователя Serga
О себе
Слушаю всё, под настроение.
Занимаюсь экстремальными видами спорта.
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Королев → Другое
Пообщаться о жизни
Краснодар → Другое
Те, кто со мной на одной волне ~
Новосибирск → Другое
Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно
Москва → Другое
хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪
Другие пользователи из города Вологда
Ищешь друзей и компанию в городе Вологда?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Вологда.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.