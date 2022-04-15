Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

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Новосибирск → Другое Обсудим работу, обучение, новые хобби и цели..?) Ну и всякое интересно

Краснодар → Другое Те, кто со мной на одной волне ~

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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