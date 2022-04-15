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Вологда
Профиль пользователя Maleksa

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О себе

Люблю котов, своих трое.
Очень люблю читать (особенно фантастику, детективы)
Иногда поигрываю в игры (настольные/компьютерные)
Люблю творчество, но редко им занимаюсь.
Музыку слушаю всё что под настроение. Так что плейлист у меня странноват))

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ☣️ Токсичность
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