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Вологда
Профиль пользователя Irkins

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О себе

Люблю общаться с интересными людьми, шучу под настроение.
Из музыки слушаю метал, рок, но если в других жанрах что-то понравится - послушаю. Играю на барабанах, скрипке, немного гитара.
Люблю смотреть футбол, но без пива. Занималась плаванием и баскетболом, так что спорт не совсем далёк.
В декрете, малыш (1 год), поэтому если у вас тоже ребёнок +/- такого же возраста можем что-нибудь придумать.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

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Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

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Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀

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