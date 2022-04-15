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Вологда
Люблю общаться с интересными людьми, шучу под настроение.
Вологда
Профиль пользователя Irkins
О себе
Люблю общаться с интересными людьми, шучу под настроение.
Из музыки слушаю метал, рок, но если в других жанрах что-то понравится - послушаю. Играю на барабанах, скрипке, немного гитара.
Люблю смотреть футбол, но без пива. Занималась плаванием и баскетболом, так что спорт не совсем далёк.
В декрете, малыш (1 год), поэтому если у вас тоже ребёнок +/- такого же возраста можем что-нибудь придумать.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба
Не нравится:
Участие в других событиях
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