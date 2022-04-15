О себе

Люблю общаться с интересными людьми, шучу под настроение.

Из музыки слушаю метал, рок, но если в других жанрах что-то понравится - послушаю. Играю на барабанах, скрипке, немного гитара.

Люблю смотреть футбол, но без пива. Занималась плаванием и баскетболом, так что спорт не совсем далёк.

В декрете, малыш (1 год), поэтому если у вас тоже ребёнок +/- такого же возраста можем что-нибудь придумать.