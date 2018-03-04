Люблю книги, в связи с занятостью предпочитаю аудиокниги. Жанры: фэнтези, фантастика, попаданцы, литРПГ, вселенная ГП и ВК. Люблю готовить. Сериалы - от русских типа "Склиф" до "ТБВ". Давате общаться, дружить и созидать. Буду рада новым знакомствам😊

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ✝️ Религия

Каменск-Шахтинский → Другое Посоветуйте книги на тему "Апокалипсис", по типу "Еда и патроны"))

Москва → Другое Хотелось бы найти родственную душу. Наверно, тем кому за 30-ть, хотя…

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