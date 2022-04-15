Вологда
Профиль пользователя Anechka_Nyuta

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О себе

По зз я Стрелец.
Люблю все милое и сакуру
Слушаю K-Pop ну и Pop.
Фанатка групп: BTS, TXT,
И не много Kep1er
Смотрю Корейские дорамы.

Это мой телеграмм канал: https://t.me/Anechka_Nyuta0

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба

События пользователя

Вологда → пообщаться

Ищу подругу которая слушает Kpop и смотрит дорамы.

Участие в других событиях

Видное → Другое

Найти подругу 🌛

маленькое фото пользователя Nastya_Yakimkina
Самара → Другое

Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

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