По зз я Стрелец. Люблю все милое и сакуру Слушаю K-Pop ну и Pop. Фанатка групп: BTS, TXT, И не много Kep1er Смотрю Корейские дорамы. Это мой телеграмм канал: https://t.me/Anechka_Nyuta0

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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