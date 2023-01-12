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Вологда
Вологда
Профиль пользователя Alexey.Novikov
О себе
Меломан, слушаю кучу всего. В основном зависаю на работе в своём микро баре, а потом иду общаться с людьми в других заведениях. Устраиваю показы кино.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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