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Вологда
Профиль пользователя Alexey.Novikov

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О себе

Меломан, слушаю кучу всего. В основном зависаю на работе в своём микро баре, а потом иду общаться с людьми в других заведениях. Устраиваю показы кино.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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