Волгоград
Профиль пользователя veranika_jeon

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О себе

я Вероника Чон.
мне на самом деле 17 лет.
я добрая, милая, заботливая, верная.
можно доверять, все можешь мне рассказывать, могу помочь тебе, чем смогу. выслушаю всегда тебя.
я веду себя как ребёнок, хоть мне и 17.
ищу новые знакомства и может чего то больше, хотела бы найти девушку. если понравилась напиши мне пожалуйста в лс. буду ждать тебя зай 💗

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика 🏢 Работа

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Предлагаю встретиться, выпить кофейку и поболтать на разные темы :)

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