Волгоград
Профиль пользователя veranika_jeon
О себе
я Вероника Чон.
мне на самом деле 17 лет.
я добрая, милая, заботливая, верная.
можно доверять, все можешь мне рассказывать, могу помочь тебе, чем смогу. выслушаю всегда тебя.
я веду себя как ребёнок, хоть мне и 17.
ищу новые знакомства и может чего то больше, хотела бы найти девушку. если понравилась напиши мне пожалуйста в лс. буду ждать тебя зай 💗
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Обо всём на свете🙃
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
Буду рада новым знакомствам! 🙂
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Может поговорим?
Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️
Ищу подруг✨
Готова подискутировать на любую тему
буду рада всем)
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Друзьяшки найдитесь
поболтать, обсудить что угодно
Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.
Да просто поболтать от скуки
Пообщаться, подружиться
пообщаться и познакомиться с интересными людьми
Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.
😇😇хочу пообщаться 😇
Нужда йомощь и лучшая подруга
Занимаюсь английским, психологией, рукоделием, люблю готовить.
Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги
Пообщаться
Ищу собеседников на лёгкое и приятное общение, на любые темы
Хочу найти лучшую подругу или лучшего друга) ❤️
Ищу подругу для хорошего времени проведения )
Общение с интересными людьми) новые знакомства
для общения и прогулок)
Я хочу найти знакомых по интересам.
Отвечу на любые вопросы, и всегда поддержу тебя!
О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей
Предлагаю встретиться, выпить кофейку и поболтать на разные темы :)
Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт
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