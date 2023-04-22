О себе

я Вероника Чон.

мне на самом деле 17 лет.

я добрая, милая, заботливая, верная.

можно доверять, все можешь мне рассказывать, могу помочь тебе, чем смогу. выслушаю всегда тебя.

я веду себя как ребёнок, хоть мне и 17.

ищу новые знакомства и может чего то больше, хотела бы найти девушку. если понравилась напиши мне пожалуйста в лс. буду ждать тебя зай 💗