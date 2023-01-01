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Волгоград
Люблю прогулки по городу
Волгоград
Профиль пользователя valya33
О себе
Люблю прогулки по городу
Пляж
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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