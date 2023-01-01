Была в сети вчера

За весёлую и лёгкую переписку обо всём

Давайте сходим , погуляем в центре или парке )

Предлогаю собраться на природу и пожарить шашлыки☺️ пока такая погода прекрасная

Прогуляться , пообщаться , позитивно провести время ! В центре .

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