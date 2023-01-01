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Волгоград
Профиль пользователя valya33

фото пользователя valya33

О себе

Люблю прогулки по городу
Пляж

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Волгоград → пообщаться

За весёлую и лёгкую переписку обо всём

маленькое фото пользователя Scorpionee
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milanka

Волгоград → собрать компанию

Найти новых верных и искренних друзей

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vasiliy0_0

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться , пообщаться , позитивно провести время ! В центре .

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Lusi_one

Волгоград → прогуляться, перекусить

Предлогаю собраться на природу и пожарить шашлыки☺️ пока такая погода прекрасная

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nastya777

Волгоград → прогуляться, перекусить

Давайте сходим , погуляем в центре или парке )

Откликнулся 1 участник

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