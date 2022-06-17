⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волгоград

Волгоград
Профиль пользователя Va.Lo

фото пользователя Va.Lo

О себе

Я фотограф- медсестра😂
Люблю игры на компухтере, настолки, мемы, фотошоп и макияж.
У меня есть пес-мопс, так что и собак тоже люблю.✨

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🏢 Работа 🏫 Учеба
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Волгоград

Ищешь друзей и компанию в городе Волгоград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Волгоград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.