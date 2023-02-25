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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Tuposerg
О себе
Папа трёх кошек, учусь, фотографирую, делаю ремонт, за любое движение кроме голодовки
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
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