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Волгоград
Профиль пользователя Tuposerg

фото пользователя Tuposerg

О себе

Папа трёх кошек, учусь, фотографирую, делаю ремонт, за любое движение кроме голодовки

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян🪐 Астрология / таро

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Выслушаю, расскажу что-нибудь

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Участие в других событиях

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