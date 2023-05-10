Привет!) Меня зовут Света, я копирайтер и проморайтер в одном лице. Расскажу немного о себе 👇 На данный момент специализируюсь на продающих текстах для соцсетей (телеграм, инстаграм, Яндекс дзен). Помогаю клиентам вести свой блог и увеличить кол-во продаж. В комплексе также пишу описание товаров для интернет-магазинов и текста для сайтов, рерайтинг. Какие результаты вы сможете получить от сотрудничества со мной? ✅ Увеличение числа подписчиков в блоге ✅ Повышение среднего чека, продажи и прибыли с помощью продающих текстов ✅ Добавление товаров в корзину и покупка товаров в вашем интернет-магазине благодаря сочным и увлекательным описаниям ✅ качественный рерайтинг без потери смысла первоначального поста

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Тюмень → Другое Поболтать, узнать как дела и как живёте :)

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