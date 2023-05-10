Волгоград
Профиль пользователя SvetaAdler
О себе
Привет!)
Меня зовут Света, я копирайтер и проморайтер в одном лице.
Расскажу немного о себе 👇
На данный момент специализируюсь на продающих текстах для соцсетей (телеграм, инстаграм, Яндекс дзен). Помогаю клиентам вести свой блог и увеличить кол-во продаж.
В комплексе также пишу описание товаров для интернет-магазинов и текста для сайтов, рерайтинг.
Какие результаты вы сможете получить от сотрудничества со мной?
✅ Увеличение числа подписчиков в блоге
✅ Повышение среднего чека, продажи и прибыли с помощью продающих текстов
✅ Добавление товаров в корзину и покупка товаров в вашем интернет-магазине благодаря сочным и увлекательным описаниям
✅ качественный рерайтинг без потери смысла первоначального поста
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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