О себе

Мне 31, живу в центре, ищу компанию для походов на мероприятия, выставки, кино, совместных занятий спортом, или для непринужденных прогулок в свободное время (в принципе за любой кипиш кроме экстрима). По возможности путешествую, увлекаюсь фотографией, косметикой и парфюмерией, если наши интересы схожи-будет круто 😏