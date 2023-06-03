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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Sunny91
О себе
Мне 31, живу в центре, ищу компанию для походов на мероприятия, выставки, кино, совместных занятий спортом, или для непринужденных прогулок в свободное время (в принципе за любой кипиш кроме экстрима). По возможности путешествую, увлекаюсь фотографией, косметикой и парфюмерией, если наши интересы схожи-будет круто 😏
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
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