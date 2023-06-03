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Волгоград
Профиль пользователя Sunny91

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О себе

Мне 31, живу в центре, ищу компанию для походов на мероприятия, выставки, кино, совместных занятий спортом, или для непринужденных прогулок в свободное время (в принципе за любой кипиш кроме экстрима). По возможности путешествую, увлекаюсь фотографией, косметикой и парфюмерией, если наши интересы схожи-будет круто 😏

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Где в центре хороший кофе?)

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MargoRo

Волгоград → прогуляться, перекусить

Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Milanka

Волгоград → собрать компанию

Найти новых верных и искренних друзей

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vasiliy0_0

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться , пообщаться , позитивно провести время ! В центре .

Откликнулись 2 участника

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