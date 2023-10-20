Волгоград

Профиль пользователя Strekoza

О себе Люблю С.Кинга, А.К.Дойля. Ужасы, мультфильмы, психология, эзотерика. По возможности посещаю, выставки и музеи в других городах. Нравится играть в настольные игры.

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