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Волгоград
Профиль пользователя Strekoza

фото пользователя Strekoza

О себе

Люблю С.Кинга, А.К.Дойля. Ужасы, мультфильмы, психология, эзотерика. По возможности посещаю, выставки и музеи в других городах. Нравится играть в настольные игры.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Я уверена, что ты хороший человек. Заходи пообщаемся)

Волгоград → пообщаться

Дружеское душевное общение.

маленькое фото пользователя Alejio
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Arina_A

Москва → пообщаться

Ищу общения онлайн и если подружимся , то и в реальной жизни ☺️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Svet_Nuzh

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу новые знакомства и друзей по переписке

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Kris_c

Москва → пообщаться

Поболтать на психологические темы

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ksenia2204

Волгоград → пообщаться

Просто пообщаться на разные темы и найти подруг/подругу

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mary_Vladimir

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться на набережной, пообщаться, зайти в кафе попить чай

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Natasha_25

Мурманск → пообщаться

Найти подружек и общаться на разные темы

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Общаться, делиться моментами из жизни и полезной информацией 😌

Откликнулись 2 участника

анонимный пользователь

Ярославль → пообщаться

как вы справляетесь со стрессом и тяжестью нависшего бытия? 😳

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Stenkina

Ярославль → пообщаться

Тебе грустно и одиноко?😁давай поболтаем?🤪

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя valya33

Волгоград → прогуляться, перекусить

Сходить в кино или просто прогуляться

Откликнулся 1 участник

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