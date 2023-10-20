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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Strekoza
О себе
Люблю С.Кинга, А.К.Дойля. Ужасы, мультфильмы, психология, эзотерика. По возможности посещаю, выставки и музеи в других городах. Нравится играть в настольные игры.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм
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