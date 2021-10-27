Любитель книг в жанре научной фантастики, литрпг. Последние годы в формате аудиокниг. Катаюсь на велосипеде, но не часто. Люблю изучать новые места, вкусно поесть. Из музыки всеяден, но приоритет рок, симфо-метал. В некоторой степени игроман-геймер. Так же уважаю настолки, хотя много опыта не имею (каркасон, манчкин). Горы и природа интереснее пляжного отдыха, прогулки на 20 км не проблема. Лояльно отношусь к различным точкам зрения и жду от собеседника подобного же. Истинна рождается в споре, но спорить нужно с умом.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

📚 Книги 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 💩 Странный юмор

☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

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