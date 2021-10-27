Волгоград
Профиль пользователя Shiv
О себе
Любитель книг в жанре научной фантастики, литрпг. Последние годы в формате аудиокниг.
Катаюсь на велосипеде, но не часто.
Люблю изучать новые места, вкусно поесть.
Из музыки всеяден, но приоритет рок, симфо-метал.
В некоторой степени игроман-геймер. Так же уважаю настолки, хотя много опыта не имею (каркасон, манчкин).
Горы и природа интереснее пляжного отдыха, прогулки на 20 км не проблема.
Лояльно отношусь к различным точкам зрения и жду от собеседника подобного же. Истинна рождается в споре, но спорить нужно с умом.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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