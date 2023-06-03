Волгоград
Профиль пользователя Shady_f1_fun

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О себе

Люблю Формулу-1 болею за McLaren. Люблю melodic hardcore, metalcore. Интересуюсь автомобилями, детейлингом.

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

В Волгограде это приложение мертво, ибо людей вообще нет, что печально

Волгоград → пообщаться

Поговорим о сегодняшнем спринте F1

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя strange_axe
Волгоград → Другое

Хочу погулять, и пообщаться.

маленькое фото пользователя Katrin12
Волгоград → Другое

Ужин в веселой компании

маленькое фото пользователя JeysiLove
Волгоград → Другое

Погулять по злачным дворам центра, испить вина)

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