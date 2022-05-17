адекватная женщина)) замужем, но вот одни подружки разъехались, другие с детьми, а я, можно сказать, чайлд фри, и заскучала немножко.. люблю музыку, путешествия, посплетничать и поплясать) не люблю спорт, но стремлюсь.. хобби - делаю из дачного участка райский сад)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

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