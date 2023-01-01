О себе

Очень люблю кататься на велосипеде, спонтанность в путешествиях, танцевать и легких людей на подъем!) Нравятся красивые, активные и позитивные люди, но в то же время душевные и с кем можно поделиться своими эмоциями и мыслями, получить ценный совет, чтобы был энергообмен*