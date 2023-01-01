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Волгоград
Профиль пользователя Olga_gold

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О себе

Очень люблю кататься на велосипеде, спонтанность в путешествиях, танцевать и легких людей на подъем!) Нравятся красивые, активные и позитивные люди, но в то же время душевные и с кем можно поделиться своими эмоциями и мыслями, получить ценный совет, чтобы был энергообмен*

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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