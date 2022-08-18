Волгоград
Профиль пользователя Olga_1995
О себе
Люблю прогулки, путешествия в новые места, вкусную еду.
Профиль обновлён 17 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры
Другие пользователи из города Волгоград
Ищешь друзей и компанию в городе Волгоград?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Волгоград.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.