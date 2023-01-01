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Волгоград
Профиль пользователя Niko789

фото пользователя Niko789

О себе

Работаю,гуляю

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Волгоград → пообщаться

За окном дождь как и душе😉🙃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 77 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулось 28 участников

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Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Sofaaa

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, хорошо провести время

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nastya777

Волгоград → прогуляться, перекусить

Давайте сходим , погуляем в центре или парке )

Откликнулись 2 участника

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