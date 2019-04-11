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Волгоград
Профиль пользователя Nastya777

фото пользователя Nastya777
фото #2 пользователя Nastya777

О себе

Люблю музыку, пою караоке, нравится рисовать)) люблю гулять, ходить в кино, боулинг, кафе))

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить
Давайте погуляем на выходных в центре)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя JeysiLove
Волгоград → Другое
Кто что делает?)
маленькое фото пользователя wersmil
Волгоград → Другое
общение вживую, фото, шоппинг
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