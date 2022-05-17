Можно долго рассказывать про себя, но ведь в жизни все может оказаться по-другому?) С радостью готов поучаствовать в активном отдыхе, или отдохнуть наблюдая какую-нибудь красоту. Давайте придумаем как классно провести время?) Предпочитаю живое общение, но и буду рад увидеть тебя в тг @misterio3260 (тут вроде нет сообщений?)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Волгоград → прогуляться, перекусить А давайте соберёмся и поиграем в настолки??

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