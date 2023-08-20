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Волгоград
Обожаю пешие прогулки.
Волгоград
Профиль пользователя Milanka
О себе
Обожаю пешие прогулки.
Люблю фотографироваться, фотографировать природу и людей.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
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