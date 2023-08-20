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Волгоград
Профиль пользователя Milanka

фото пользователя Milanka

О себе

Обожаю пешие прогулки.
Люблю фотографироваться, фотографировать природу и людей.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь

События пользователя

Волгоград → собрать компанию

Найти новых верных и искренних друзей

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Участие в других событиях

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Волгоград → прогуляться, перекусить

Найти компанию и поиграть в настолки

Откликнулись 4 участника

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Волгоград → прогуляться, перекусить

общение вживую, фото, шоппинг

Откликнулись 2 участника

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Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться , пообщаться , позитивно провести время ! В центре .

Откликнулись 2 участника

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