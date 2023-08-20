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Волгоград
Мы с мужем ищем новые знакомства с интересными людьми, чтобы вместе куда-нибудь выбираться погулять, ходить в гости или на мероприятия, ездить на природу. В общем — для оффлайн общения.
Волгоград
Профиль пользователя Mary_Vladimir
О себе
Мы с мужем ищем новые знакомства с интересными людьми, чтобы вместе куда-нибудь выбираться погулять, ходить в гости или на мероприятия, ездить на природу. В общем — для оффлайн общения.
Ведём активный образ жизни, развиваемся профессионально каждый в своей сфере. С радостью и на серьёзные интересные темы поговорим, и поржём над всякими шутейками.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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