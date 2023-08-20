О себе

Мы с мужем ищем новые знакомства с интересными людьми, чтобы вместе куда-нибудь выбираться погулять, ходить в гости или на мероприятия, ездить на природу. В общем — для оффлайн общения.



Ведём активный образ жизни, развиваемся профессионально каждый в своей сфере. С радостью и на серьёзные интересные темы поговорим, и поржём над всякими шутейками.