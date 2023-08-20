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Волгоград
Профиль пользователя Mary_Vladimir

фото пользователя Mary_Vladimir

О себе

Мы с мужем ищем новые знакомства с интересными людьми, чтобы вместе куда-нибудь выбираться погулять, ходить в гости или на мероприятия, ездить на природу. В общем — для оффлайн общения.

Ведём активный образ жизни, развиваемся профессионально каждый в своей сфере. С радостью и на серьёзные интересные темы поговорим, и поржём над всякими шутейками.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться на набережной, пообщаться, зайти в кафе попить чай

маленькое фото пользователя Ilnara
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katrin12

Волгоград → собрать компанию

Ужин в веселой компании

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя JeysiLove

Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто что делает?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Millorann

Волгоград → прогуляться, перекусить

Найти компанию и поиграть в настолки

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя design_demina

Волгоград → прогуляться, перекусить

Го прогуляемся по набережной сегодня вечерком?)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Eva_Vedar

Волгоград → собрать компанию

Погулять , поснимать контент , весело провести время .

Откликнулись 2 участника

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