Меня зовут Марта, мне 30. Часто бываю в Волгограде по работе, хочу подружиться с девочкой. Я адекватная, веселая и легкая на подъем. Люблю гулять пешком, много разговаривать и могу с удовольствием потанцевать. Есть собака и кошка. Работаю в сфере маркетинга. Как - то так:)

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ✈️ Путешествия

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Волгоград → Другое Кто что делает?)

Волгоград → Другое Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

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