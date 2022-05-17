Волгоград
Профиль пользователя marta55
О себе
Меня зовут Марта, мне 30. Часто бываю в Волгограде по работе, хочу подружиться с девочкой. Я адекватная, веселая и легкая на подъем. Люблю гулять пешком, много разговаривать и могу с удовольствием потанцевать. Есть собака и кошка. Работаю в сфере маркетинга. Как - то так:)
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
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