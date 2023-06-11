Ищу интересное общение, людей по интересам, с кем можно погулять или сходить куда-либо. Я с центрального района Волгограда Творческая личность, люблю музыку, увлекаюсь к-pop, люблю природу и многое другое ✨ Учусь в педагогическом вузе, работаю Остальное при желании можете узнать в лс

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

Волгоград → прогуляться, перекусить Кто из Волгограда центрального района, ворошиловского или дзержинского

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