Волгоград
Профиль пользователя Maria14.4
О себе
Недавно переехала, хочется найти друзей.
Живу в советском районе.
Закончила в этом году медицинский, устроилась работать провизом.
Люблю вечерние прогулки, спокойные посиделки и настольные игры. Люблю посмотреть дорамы, аниме или сериальчики. Очень нравится читать книги.
И очень нравятся вечерние покатушки на машине за рулем💫
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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