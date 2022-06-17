Недавно переехала, хочется найти друзей. Живу в советском районе. Закончила в этом году медицинский, устроилась работать провизом. Люблю вечерние прогулки, спокойные посиделки и настольные игры. Люблю посмотреть дорамы, аниме или сериальчики. Очень нравится читать книги. И очень нравятся вечерние покатушки на машине за рулем💫

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан

📺 Политика 📸 Пофоткаться ✝️ Религия

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Волгоград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.