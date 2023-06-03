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Волгоград
Профиль пользователя Lusi_one

фото пользователя Lusi_one

О себе

Хочу новые общения, я люблю разговаривать, очень люблю гулять) обожаю вкусное кофе, и посиделки 🤭

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Предлогаю собраться на природу и пожарить шашлыки☺️ пока такая погода прекрасная

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 190 участников

маленькое фото пользователя strange_axe

Волгоград → сходить на мероприятие

Хочу погулять, и пообщаться.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Katrin12

Волгоград → собрать компанию

Ужин в веселой компании

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя MargoRo

Волгоград → прогуляться, перекусить

Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Kira1901

Волгоград → прогуляться, перекусить

Всем хай, с подругой ищем новые знакомства, можем куда-то сходить, пообщаться✨💃

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя JeysiLove

Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто что делает?)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Eva_Vedar

Волгоград → собрать компанию

Погулять , поснимать контент , весело провести время .

Откликнулся 1 участник

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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