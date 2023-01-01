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Волгоград
Профиль пользователя Ksenia2204

фото пользователя Ksenia2204

О себе

Люблю читать. Пишу свою книгу.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Волгоград → пообщаться

Просто пообщаться на разные темы и найти подруг/подругу

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