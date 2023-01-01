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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Ksenia2204
О себе
Люблю читать. Пишу свою книгу.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
События пользователя
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