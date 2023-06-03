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Волгоград
Привет! Я ищу интересных и интересующихся людей для общения, приятельства, дружбы и классного времяпрепровождения ✨
Волгоград
Профиль пользователя Kirich
О себе
Привет! Я ищу интересных и интересующихся людей для общения, приятельства, дружбы и классного времяпрепровождения ✨
Я люблю хороший чай и хорошие шутки, изучаю психологию, историю, люблю участвовать в жизни общества, закатываю и посещаю вечеринки, пою, играю на инструментах, катаюсь на коньках, люблю поговорить обо всяких остросоциальных штуках, играю в игрушки, мне нравится слушать и узнавать новых людей 😽
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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