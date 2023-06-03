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Волгоград
Профиль пользователя Kirich

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О себе

Привет! Я ищу интересных и интересующихся людей для общения, приятельства, дружбы и классного времяпрепровождения ✨
Я люблю хороший чай и хорошие шутки, изучаю психологию, историю, люблю участвовать в жизни общества, закатываю и посещаю вечеринки, пою, играю на инструментах, катаюсь на коньках, люблю поговорить обо всяких остросоциальных штуках, играю в игрушки, мне нравится слушать и узнавать новых людей 😽

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выбраться в город на выходных, кафе/шоппинг 👀

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маленькое фото пользователя Sunny91
маленькое фото пользователя Maria5
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 363 участника

маленькое фото пользователя MargoRo

Волгоград → прогуляться, перекусить

Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Maria5

Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто из Волгограда центрального района, ворошиловского или дзержинского

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя wersmil

Волгоград → прогуляться, перекусить

общение вживую, фото, шоппинг

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Blackie

Волгоград → пообщаться

Хочется найти близких по духу и взглядам людей)

Откликнулось 5 участников

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