О себе

Привет! Я ищу интересных и интересующихся людей для общения, приятельства, дружбы и классного времяпрепровождения ✨

Я люблю хороший чай и хорошие шутки, изучаю психологию, историю, люблю участвовать в жизни общества, закатываю и посещаю вечеринки, пою, играю на инструментах, катаюсь на коньках, люблю поговорить обо всяких остросоциальных штуках, играю в игрушки, мне нравится слушать и узнавать новых людей 😽