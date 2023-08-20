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Волгоград
Профиль пользователя Kira1901

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Всем хай, с подругой ищем новые знакомства, можем куда-то сходить, пообщаться✨💃

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Откликнулся 91 участник

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