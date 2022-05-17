Волгоград
Профиль пользователя JeysiLove

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О себе

Привет, люблю новые знакомства, уютные посиделки, открытых людей, раз в месяц могу выпить бокал хорошего вина под разговорчики и сплетни)
В целом я дизайнер, работа это моё хобби и любовь ❤️
Занимаюсь спортом и люблю выездные растяжки и кайфовые тренировки на природе)
Если тебе не с кем утром выпить кофе, вечером выйти подышать, и поговорить по душам - пиши)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто что делает?)

Волгоград → прогуляться, перекусить

Погулять по злачным дворам центра, испить вина)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя strange_axe
Волгоград → Другое

Хочу погулять, и пообщаться.

маленькое фото пользователя Katrin12
Волгоград → Другое

Ужин в веселой компании

маленькое фото пользователя Millorann
Волгоград → Другое

Найти компанию и поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Batman
Волгоград → Другое

Я знаю отличное место

маленькое фото пользователя Serega12211
Волгоград → Другое

Активно провести время, пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя MargoRo
Волгоград → Другое

Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

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