Привет, люблю новые знакомства, уютные посиделки, открытых людей, раз в месяц могу выпить бокал хорошего вина под разговорчики и сплетни) В целом я дизайнер, работа это моё хобби и любовь ❤️ Занимаюсь спортом и люблю выездные растяжки и кайфовые тренировки на природе) Если тебе не с кем утром выпить кофе, вечером выйти подышать, и поговорить по душам - пиши)

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм

Волгоград → Другое Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

Волгоград → Другое Найти компанию и поиграть в настолки

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.