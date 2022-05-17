Волгоград
Профиль пользователя JeysiLove
О себе
Привет, люблю новые знакомства, уютные посиделки, открытых людей, раз в месяц могу выпить бокал хорошего вина под разговорчики и сплетни)
В целом я дизайнер, работа это моё хобби и любовь ❤️
Занимаюсь спортом и люблю выездные растяжки и кайфовые тренировки на природе)
Если тебе не с кем утром выпить кофе, вечером выйти подышать, и поговорить по душам - пиши)
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу погулять, и пообщаться.
Ужин в веселой компании
Найти компанию и поиграть в настолки
Я знаю отличное место
Активно провести время, пообщаться, подружиться
Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)
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