Волгоград
Профиль пользователя IrinaRis
О себе
Я очень разносторонний человек, люблю путешествия, разные развлечения, мероприятия, прогулки на свежем воздухе, творчество и искусство это моя жизнь. Я художница с самого детства, нарисую твой портрет чем хочешь и на чем угодно.
"Всё девушки прекрасны".
Люблю дорамы, сериалы с жанром романтика, драма, комедия, перемещение во времени, гендерная интрига, схожу с тобой в кино, если ты не против, на актракционы. Вообщем за активный образ жизни, выбраться на природу и отдыхать от будних рабочих дней. Я очень добрый и дружелюбный человек, не кусаюсь и не обижу 😊
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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