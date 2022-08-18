Я очень разносторонний человек, люблю путешествия, разные развлечения, мероприятия, прогулки на свежем воздухе, творчество и искусство это моя жизнь. Я художница с самого детства, нарисую твой портрет чем хочешь и на чем угодно. "Всё девушки прекрасны". Люблю дорамы, сериалы с жанром романтика, драма, комедия, перемещение во времени, гендерная интрига, схожу с тобой в кино, если ты не против, на актракционы. Вообщем за активный образ жизни, выбраться на природу и отдыхать от будних рабочих дней. Я очень добрый и дружелюбный человек, не кусаюсь и не обижу 😊

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

💩 Странный юмор 🏫 Учеба ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика

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