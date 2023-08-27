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Волгоград
Профиль пользователя Ilnara

фото пользователя Ilnara

О себе

Изучаю психологию, нравится история и активный образ жизни (йога, тренажерный зал, танцы). Обожаю проводить время на свежем воздухе, но так же люблю ходить по настроению в кафе и рестораны, в кино и в театры.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milanka

Волгоград → собрать компанию

Найти новых верных и искренних друзей

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя MargoRo

Волгоград → прогуляться, перекусить

Пообщаться, можно сходить в кафе или потанцевать (🍸🍹🥤)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя JeysiLove

Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто что делает?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lusi_one

Волгоград → прогуляться, перекусить

Предлогаю собраться на природу и пожарить шашлыки☺️ пока такая погода прекрасная

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kira1901

Волгоград → прогуляться, перекусить

Всем хай, с подругой ищем новые знакомства, можем куда-то сходить, пообщаться✨💃

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя wersmil

Волгоград → прогуляться, перекусить

общение вживую, фото, шоппинг

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя design_demina

Волгоград → прогуляться, перекусить

Го прогуляемся по набережной сегодня вечерком?)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Mary_Vladimir

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться на набережной, пообщаться, зайти в кафе попить чай

Откликнулся 1 участник

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