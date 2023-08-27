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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Ilnara
О себе
Изучаю психологию, нравится история и активный образ жизни (йога, тренажерный зал, танцы). Обожаю проводить время на свежем воздухе, но так же люблю ходить по настроению в кафе и рестораны, в кино и в театры.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Участие в других событиях
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