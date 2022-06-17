⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волгоград

Волгоград
Профиль пользователя I_am_Lana

фото пользователя I_am_Lana
фото #2 пользователя I_am_Lana

О себе

Приветливый и общительный человек. Люблю пешие прогулки, путешествовать, читать книги и свою кошку.
Ищу компанию для культурного времяпровождения.

✅Меломан, однако рок ближе
✅Сериалы: аниме, фентези, комедии
✅Фильмы: мистика, фентези, комедии
✅Книги: детективы, мистика, психология
✅Интересы: тестирование, фотография
✅ Трепетно отношусь к м/с Metal Family
❌Равнодушна к: спорту, клубам, алкоголю, политике и триллерам

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Волгоград → пообщаться
Предлагаю челлендж

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sunny91
Волгоград → Другое
Где в центре хороший кофе?)
маленькое фото пользователя design_demina
Волгоград → Другое
Го прогуляемся по набережной сегодня вечерком?)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Волгоград

Ищешь друзей и компанию в городе Волгоград?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Волгоград.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.