Волгоград
Профиль пользователя I_am_Lana
О себе
Приветливый и общительный человек. Люблю пешие прогулки, путешествовать, читать книги и свою кошку.
Ищу компанию для культурного времяпровождения.
✅Меломан, однако рок ближе
✅Сериалы: аниме, фентези, комедии
✅Фильмы: мистика, фентези, комедии
✅Книги: детективы, мистика, психология
✅Интересы: тестирование, фотография
✅ Трепетно отношусь к м/с Metal Family
❌Равнодушна к: спорту, клубам, алкоголю, политике и триллерам
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
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