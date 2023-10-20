⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волгоград
Волгоград
Ищу компанию для похода в кино или на прогулку. Можно в кафе. Будет класно, если найду здесь друзей. Я курю и не могу без сигарет. Не пиши мне, если ты не любишь курящих. Обожаю книги, но последнее время редко читаю. Музыку слушаю разную, играю в видео игры. Фильмы предпочитаю арт-хаус. Если тебе интересен этот жанр, могу присоветовать что-нибудь 😊
Волгоград
Профиль пользователя Hosta4ka
О себе
Ищу компанию для похода в кино или на прогулку. Можно в кафе. Будет класно, если найду здесь друзей. Я курю и не могу без сигарет. Не пиши мне, если ты не любишь курящих. Обожаю книги, но последнее время редко читаю. Музыку слушаю разную, играю в видео игры. Фильмы предпочитаю арт-хаус. Если тебе интересен этот жанр, могу присоветовать что-нибудь 😊
Я добрая и люблю животных, но в моём омуте есть черти, конечно.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Волгоград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам