О себе

Ищу компанию для похода в кино или на прогулку. Можно в кафе. Будет класно, если найду здесь друзей. Я курю и не могу без сигарет. Не пиши мне, если ты не любишь курящих. Обожаю книги, но последнее время редко читаю. Музыку слушаю разную, играю в видео игры. Фильмы предпочитаю арт-хаус. Если тебе интересен этот жанр, могу присоветовать что-нибудь 😊

Я добрая и люблю животных, но в моём омуте есть черти, конечно.