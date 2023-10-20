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Волгоград
Профиль пользователя Hosta4ka

фото пользователя Hosta4ka

О себе

Ищу компанию для похода в кино или на прогулку. Можно в кафе. Будет класно, если найду здесь друзей. Я курю и не могу без сигарет. Не пиши мне, если ты не любишь курящих. Обожаю книги, но последнее время редко читаю. Музыку слушаю разную, играю в видео игры. Фильмы предпочитаю арт-хаус. Если тебе интересен этот жанр, могу присоветовать что-нибудь 😊
Я добрая и люблю животных, но в моём омуте есть черти, конечно.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Свободное общение

маленькое фото пользователя valya33
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vasiliy0_0

Волгоград → прогуляться, перекусить

Прогуляться , пообщаться , позитивно провести время ! В центре .

Откликнулись 4 участника

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