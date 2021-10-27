Привет, я депрессивная социофобушка, но на деле постоянно думаю, как мне не хватает одного единственного человека, с которым мы бы переписывались каждый день, делились своими чувствами и интересами. Я люблю слушать музыку, меломан, поэтому всегда рада заценить чужой музыкальный вкус, в моём огромном плейлисте хранятся песни из самых разных жанров. Последнее время подсела смотреть сериалы. Можешь подсадить меня на свой любимый сериал. Играю в геншин, веду личный дневник, мечтаю о том, что мне хватит сил и смелости начать писать собственную книгу... Любимая музыка: Рок, французский рок, испанский рок, панк-рок, джаз, джаз-фьюжн, блюз, фолк, кантри, эмбиент, лоу-рок, электросвинг, пост-панк, поп 80х, американская музыка 50-70х, синти-поп, эмокор, регги, мюзиклы, оперетты и рок-оперы Любимые фильмы/сериалы: Назад в будущее, Во все тяжкие, Черное зеркало, Теория Большого Взрыва, Рик и Морти, Дарья, Дом Совы, Ледибаг, Наш флаг означает смерть, Благие знамения, Ганнибал, Лучшее место

Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

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