Люблю велопрогулки и панк-рок концерты. Общителен и дружелюбен. Еще не решил кем стану когда вырасту. Если кто-то видел щуку в окрестностях Волгограда-прощу немедленно сообщить! Вылазки на природу и прочие активности готов легко вписать в свой плотный график)

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 📺 Политика ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Волгоград.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.