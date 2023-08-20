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Волгоград
Профиль пользователя Eva_Vedar

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О себе

Начинающий Режиссёр и сценарист , прекрасный позитивный человек, творческий. Приехала в Волгоград и к сожалению ни кого здесь не знаю . Рада буду знакомству склассными людьми , особенно с творческим заскоком 🤘🏼

Дред мастер с 8 летним опытом 😎

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян

События пользователя

Волгоград → собрать компанию

Погулять , поснимать контент , весело провести время .

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Волгоград → собрать компанию

Найти новых верных и искренних друзей

Откликнулось 8 участников

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