О себе

Начинающий Режиссёр и сценарист , прекрасный позитивный человек, творческий. Приехала в Волгоград и к сожалению ни кого здесь не знаю . Рада буду знакомству склассными людьми , особенно с творческим заскоком 🤘🏼



Дред мастер с 8 летним опытом 😎