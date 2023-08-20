⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Волгоград
Волгоград
Начинающий Режиссёр и сценарист , прекрасный позитивный человек, творческий. Приехала в Волгоград и к сожалению ни кого здесь не знаю . Рада буду знакомству склассными людьми , особенно с творческим заскоком 🤘🏼
Волгоград
Профиль пользователя Eva_Vedar
О себе
Начинающий Режиссёр и сценарист , прекрасный позитивный человек, творческий. Приехала в Волгоград и к сожалению ни кого здесь не знаю . Рада буду знакомству склассными людьми , особенно с творческим заскоком 🤘🏼
Дред мастер с 8 летним опытом 😎
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Волгоград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам