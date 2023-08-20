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Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Elusive_Joe
О себе
Предпочитаю спокойное время препровождения. Не против посещения всякого разного типа кафе, но и не получаю особого удовольствия от данного мероприятия. Между кино и театром выбрал бы театр, там хоть актёры стараются и иногда можно увидеть интересное действие. Лениво занимаюсь спортом.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр
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