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Волгоград
Профиль пользователя Elusive_Joe

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О себе

Предпочитаю спокойное время препровождения. Не против посещения всякого разного типа кафе, но и не получаю особого удовольствия от данного мероприятия. Между кино и театром выбрал бы театр, там хоть актёры стараются и иногда можно увидеть интересное действие. Лениво занимаюсь спортом.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
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