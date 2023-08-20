О себе

Предпочитаю спокойное время препровождения. Не против посещения всякого разного типа кафе, но и не получаю особого удовольствия от данного мероприятия. Между кино и театром выбрал бы театр, там хоть актёры стараются и иногда можно увидеть интересное действие. Лениво занимаюсь спортом.