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Волгоград
Машина для переработки сладостей и чая. Несколько месяцев назад ушла с опостылевшей работы. Восстанавливаюсь, рисую мрачные картины, поигрываю на калимбе (планирую освоить укулеле), прохожу Диабло 4, ищу новый путь в жизни и новых друзей.
Волгоград
Профиль пользователя EllieMor
О себе
Машина для переработки сладостей и чая. Несколько месяцев назад ушла с опостылевшей работы. Восстанавливаюсь, рисую мрачные картины, поигрываю на калимбе (планирую освоить укулеле), прохожу Диабло 4, ищу новый путь в жизни и новых друзей.
❗Маленькая социальная «батарейка» и, как следствие, высокая избирательность в общении 🤷🏻♀️
⛔ Шоппинг, бьюти сфера, активный отдых, успешный успех, клубы, кальян, активности после 21:00, одностороннее общение, постоянные перекуры и алгольная/наркотическая зависимость — всё это не ко мне.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес
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