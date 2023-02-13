О себе

Машина для переработки сладостей и чая. Несколько месяцев назад ушла с опостылевшей работы. Восстанавливаюсь, рисую мрачные картины, поигрываю на калимбе (планирую освоить укулеле), прохожу Диабло 4, ищу новый путь в жизни и новых друзей.



❗Маленькая социальная «батарейка» и, как следствие, высокая избирательность в общении 🤷🏻‍♀️



⛔ Шоппинг, бьюти сфера, активный отдых, успешный успех, клубы, кальян, активности после 21:00, одностороннее общение, постоянные перекуры и алгольная/наркотическая зависимость — всё это не ко мне.