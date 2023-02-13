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Волгоград
Профиль пользователя EllieMor

фото пользователя EllieMor

О себе

Машина для переработки сладостей и чая. Несколько месяцев назад ушла с опостылевшей работы. Восстанавливаюсь, рисую мрачные картины, поигрываю на калимбе (планирую освоить укулеле), прохожу Диабло 4, ищу новый путь в жизни и новых друзей.

❗Маленькая социальная «батарейка» и, как следствие, высокая избирательность в общении 🤷🏻‍♀️

⛔ Шоппинг, бьюти сфера, активный отдых, успешный успех, клубы, кальян, активности после 21:00, одностороннее общение, постоянные перекуры и алгольная/наркотическая зависимость — всё это не ко мне.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Ищу подругу-единомышленницу🪻

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Откликнулся 1 участник

Волгоград → пообщаться

Поделись своей забавной привычкой :)

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

общаться на глубокие темы : о философии, психологии, об отношениях, о любвии др

Откликнулось 10 участников

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Пермь → пообщаться

В поиске прекрасного собеседника, друга, психолога.

Откликнулись 3 участника

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