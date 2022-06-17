Волгоград
Профиль пользователя Elena34
О себе
Люблю слушать музыку, читать книги, гулять в прекрасную и не очень погоду. Говорить на разные темы и многое другое.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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