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Волгоград
Профиль пользователя EDYN43

фото пользователя EDYN43

О себе

Слушаю музыку DJ.Paul Locke,DJ.Monje.,Dapa Depe.,Nola и другие. Сам по себе крепкого телосложения, курю,выпиваю по настроению.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Волгоград → активный отдых

В свободное время сходить прогуляться или в кафе дай зайти.

Участие в других событиях

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Люблю слушать интересные истории)

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