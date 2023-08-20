О себе

Исполняю свою мечту, развиваюсь в сфере игровой индустрии, изучаю 3D программы, хочу сделать свою игрульку.

Хожу в спортзал чтобы не заплыть жирком.

Из музыки, меломан, что торкает то и слушаю