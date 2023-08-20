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Волгоград
Профиль пользователя Dios_Mios

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О себе

Исполняю свою мечту, развиваюсь в сфере игровой индустрии, изучаю 3D программы, хочу сделать свою игрульку.
Хожу в спортзал чтобы не заплыть жирком.
Из музыки, меломан, что торкает то и слушаю

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Общаюсь на темы:

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🪩 Ночной клуб
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