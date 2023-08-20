Люблю рисовать,хоть и делаю это редко,сейчас много работаю,люблю путешествия, искусство и животных,люблю вкусно покушать и учусь готовить новое,обожаю кофе

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика ☣️ Токсичность

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.