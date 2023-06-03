Люблю природу, книги, красивую музыку, рисование красками, вкусно поесть и посмеяться 🙃 Время от времени возвращаюсь к английскому языку, но не хватает разговорной практики и мотивации. Была бы рада найти человека с подобной историей )) Чувствую себя одинокой среди людей …

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

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