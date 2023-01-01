О себе

Изучаю китайский язык и в целом люблю культуру востока

Люблю книги, в особенности ужасы, триллеры, детективы

На счёт фильмов и сериал не постоянная, могу смотреть всё подряд

Ютуб летсплеи, крипипасты, история медицины

Увлекаюсь рукоделием : вышивка, алмазная мозаика

Нравится экспериментировать с готовкой

Общаюсь на различные темы, начиная с как прошёл день заканчивая психологией и философскими вопросами в 3 часа ночи