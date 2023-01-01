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Волгоград
Профиль пользователя Cather1nebo

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О себе

Изучаю китайский язык и в целом люблю культуру востока
Люблю книги, в особенности ужасы, триллеры, детективы
На счёт фильмов и сериал не постоянная, могу смотреть всё подряд
Ютуб летсплеи, крипипасты, история медицины
Увлекаюсь рукоделием : вышивка, алмазная мозаика
Нравится экспериментировать с готовкой
Общаюсь на различные темы, начиная с как прошёл день заканчивая психологией и философскими вопросами в 3 часа ночи

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Волгоград → пообщаться

Пообщаться онлайн💕 найти собеседника, открыта ко всем темам

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Волгоград → собрать компанию

Найти новых верных и искренних друзей

Откликнулось 8 участников

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Волгоград → прогуляться, перекусить

Кто из Волгограда центрального района, ворошиловского или дзержинского

Откликнулись 4 участника

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