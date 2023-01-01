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Волгоград
Изучаю китайский язык и в целом люблю культуру востока
Волгоград
Профиль пользователя Cather1nebo
О себе
Изучаю китайский язык и в целом люблю культуру востока
Люблю книги, в особенности ужасы, триллеры, детективы
На счёт фильмов и сериал не постоянная, могу смотреть всё подряд
Ютуб летсплеи, крипипасты, история медицины
Увлекаюсь рукоделием : вышивка, алмазная мозаика
Нравится экспериментировать с готовкой
Общаюсь на различные темы, начиная с как прошёл день заканчивая психологией и философскими вопросами в 3 часа ночи
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль
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