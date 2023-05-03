⬅️ Посмотреть других пользователей в Волгограде
Волгоград
Волгоград
Профиль пользователя Blackie
О себе
Художник, геймер, психолог, таролог, любительница рок-музыки, триллеров, и хороших книг.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💕 Обсудить отношения
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Волгоград
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам