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Волгоград
Профиль пользователя Blackie

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О себе

Художник, геймер, психолог, таролог, любительница рок-музыки, триллеров, и хороших книг.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Волгоград → пообщаться

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Откликнулся 1 участник

Волгоград → прогуляться, перекусить

Хочется найти близких по духу и взглядам людей)

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